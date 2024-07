SSV Jahn Regensburg: Rothammer hört als Vorstandschef auf

Der SSV Jahn Regensburg verliert zum Jahresende seinen langjährigen Vorstandschef Hans Rothammer. Wie der Aufsteiger in die zweite Fußballbundesliga mitteilte, legt der 71-Jährige sein Amt "auf eigenen Wunsch" nieder. Sein Nachfolger wird der frühere Jahn-Profi Oliver Hein.

Wenn es am Schönsten ist, soll man gehen?

Der 71-jährige Rothammer ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender beim SSV Jahn Regensburg. Zum 31. Dezember dieses Jahres wird er seinen Posten räumen. Er begründet den Rückzug mit der Entwicklung des Vereins: Der Jahn sei in den zehn Jahren seiner Amtszeit zu einem der wirtschaftlich gesündesten Vereine im deutschen Profifußball geworden.

"Ambition, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit sind die Werte, die den Jahn symbolisieren. Die Menschen der Region sind stolz auf ihren Jahn. Es ehrt mich, dass ich einen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten durfte." Hans Rothammer

Er könne das Amt nun "guten Gewissens" abgeben. "Als Aufsichtsratsvorsitzender der Jahn KG, Mitglied und Sponsor werde ich dem Jahn auch weiterhin eng verbunden bleiben und mich, so weit gewünscht, einbringen", sagte Rothammer weiter. Er bleibt also weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der Kapitalgesellschaft des Vereins.

Nachfolger wird Ex-Fußballprofi Oliver Hein

Der Nachfolger von Rothammer als Vorstandschef des Oberpfälzer Zweitligisten steht fest: Ex-Profi Oliver Hein. Hein stammt aus Dingolfing und war von 2007 bis 2021 Spieler bei den Regensburgern – erst im Nachwuchsbereich, danach als Profi. Er sitzt seit letztem Jahr bereits im Vorstand und soll künftig die Jahn-Geschicke als dessen Vorsitzender leiten. Hein betreibt in Dingolfing seit kurzem eine eigene Naturheilpraxis.

Sowohl Rothammer als auch der aktuelle Jahn-Aufsichtsrat begrüßten Hein als künftigen Vorstandschef. Hein sagte, der Jahn müsse auch in Zukunft ein Aushängeschild für Ostbayern und ein verlässlicher Partner bleiben. "Mit den anstehenden Projekten, insbesondere dem geplanten Nachwuchsleistungszentrum, liegt eine wichtige Aufgabe vor uns. Es gilt, weiterhin gute und nachhaltige Arbeit zu leisten, um den eingeschlagenen Weg auch in Zukunft positiv gestalten zu können", so der designierte Vorstandschef Oliver Hein.