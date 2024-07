Was den Münchner Eisbach für Schwimmer gefährlich macht

Der Münchner Eisbach ist bekannt für seine Surfer-Welle und das Sommergefühl an seinen Ufern. Auch zum Baden wird der Kanal, der durch den Englischen Garten fließt, immer wieder genutzt. Doch eigentlich gilt im Eisbach Badeverbot. Und immer wieder geschehen Badeunfälle, wie am vergangenen Wochenende. Am Samstag verschwand ein junger Mann, nachdem er mit seinen Freunden an einer als lebensgefährlich markierten Stelle im Eisbach baden war. Noch immer wird der 26-jährige vermisst. Die Absuche im Gewässer mit Tauchern und Feuerwehr blieb erfolglos, so die Polizei. Was genau geschehen ist, ist bis heute unklar. Fest steht aber: Das Baden im Eisbach ist nicht erlaubt - und mit Gefahren verbunden.

Manche baden trotzdem, andere lieber nicht

Ben, Johanna und Marie sind nach der Schule direkt an den Eisbach gekommen, um sich abzukühlen. Bedenken haben sie trotz des Badeverbots nicht. "Ich kenne das Wasser, wie es sich verhält, also habe ich eigentlich keine Angst", meint Marie. Und Johanna ergänzt: "Man muss schon schlecht schwimmen können, wenn man da nicht wieder rauskommt. Wir können alle gut schwimmen." Andere sind weniger überzeugt vom Baden im Eisbach. Kseniia studiert in München und hält es für gefährlich: "Es ist nicht erlaubt."

DLRG erklärt Gründe für Eisbach-Badeverbot

Das Badeverbot im Eisbach hat gleich mehrere gute Gründe, erklärt Michael Förster von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V., kurz DLRG. "Der Eisbach hat eine starke Strömung. Die Füße werden einem weggerissen. Er ist auch recht kalt. Und gerade durch den Temperaturunterschied - warme Luft draußen, kaltes Wasser drinnen - kann der Kreislauf belastet werden. Zum Beispiel durch einen Kälteschock, der den Körper lähmt", sagt der Rettungsschwimmer. Außerdem könne man nicht überall ohne weiteres wieder aus dem Wasser steigen. Oft sind die Ufer bewachsen oder zu hoch. Und: Immer wieder sind Wehre verbaut, also künstliche Fallstufen, die den Strom regulieren sollen. An diesen Stellen sei es nicht sehr tief. Dazu kämen Steine, Felsen und Betonplatten. "Man kann sich verletzten und wird geschwächt", so Michael Förster.