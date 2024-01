SpVgg Greuther Fürth siegt im Verfolgerduell bei Paderborn

Armindo Sieb trifft für die Spielvereinigung Greuther Fürth im ersten Spiel des Fußballjahres 2024, der herausragende Torwart Jonas Urbig pariert einen Foulelfmeter - am Ende stehen drei Punkte für das "Kleeblatt" durch einen 1:0-Sieg in Paderborn im ersten Pflichtspiel des Jahres 2024.

Fan-Proteste gegen DFL

Fürth begann stark: Branimir Hrgota (3.) und Julian Green (5.) ließen gute Gelegenheiten aus. In der 13. Spielminute wurde die Partie dann wegen Fan-Protesten gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für einige Minuten unterbrochen.

Diese Zwangspause half vor allem Paderborn. Der SC verpasste die Führung jedoch, "Kleeblatt" Torwart Urbig hielt sein Team gegen Sebastian Klaas (20.) und Felix Platte (22.) im Spiel. Kerim Calhanoglu (26.) rettete gegen Koen Kostons auf der Linie. Dann traf Sieb auf Zuspiel von Robert Wagner zur Fürther Führung (33.).

Elfmeterheld Urbig rettet Fürth

In der zweiten Hälfte kam Joker Aaron Zehnter dem Ausgleich am nächsten, er scheiterte aber am Pfosten (68.). In der 78. Minute krönte Urig dann seine herausragende Leistung - er parierte einen Foulelfmeter von Paderborns Grimaldi und hielt die drei Punkte fest.