Sportdirektor bis 2026: Rudi Völler verlängert beim DFB

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat eine wichtige Personalfrage geklärt: Rudi Völler wird auch nach der Heim-Europameisterschaft in diesem Jahr Sportdirektor bleiben. Der 63-Jährige hat seinen Vertrag bis zum Ende der nächsten FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert. Das gab der Verband am Montag (08.04.) bekannt. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co KG hätten diese Personalie einstimmig beschlossen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Völler: DFB-Elf ein "persönliches Anliegen"

Völler war im Februar 2023 auf Empfehlung der von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dem 1. DFB-Vizepräsidenten Hans-Joachim Watzke einberufenen Task-Force und nach Zustimmung der DFB-Gremien zum DFB zurückgekehrt. "In den zurückliegenden 14 Monaten meiner Tätigkeit habe ich festgestellt, dass mir die verantwortungsvolle Aufgabe beim DFB von Tag zu Tag mehr ans Herz gewachsen ist. Was anfangs vielleicht aus einem Gefühl der Verpflichtung gegenüber Deutschland, dem Verband und der Nationalmannschaft begann, hat sich längst auch zu einem persönlichen Anliegen entwickelt", wird Völler zitiert.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf begründet die Verlängerung mit dem positiven Einfluss, den Völler auf die Nationalmannschaft hatte: "Rudi Völler ist mit all seiner Erfahrung für mich und auch für die Trainer und Spieler ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber. Er übt einen positiven Einfluss auf die Nationalmannschaft aus. Nach zuletzt schwierigen Jahren entsteht gerade wieder eine große Begeisterung für die Nationalmannschaft. Das ist neben der hervorragenden Arbeit von Julian Nagelsmann und seinem Team auch ein Verdienst von Rudi Völler."

Auswirkungen auf Nagelsmann-Entscheidung?

Zuletzt hatte sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen Verbleib von Rudi Völler als Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft ausgesprochen. Völler hatte sich seinerseits für einen Verbleib Nagelsmanns als Bundestrainer starkgemacht. Völlers Vertragsverlängerung könnte nun auch Auswirkungen auf die Entscheidung von Nagelsmann haben, der unter anderem als Nachfolger für Thomas Tuchel als FC-Bayern-Trainer gehandelt wird.