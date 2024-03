FC Arsenal: Das erwartet den FC Bayern in der Champions League

Ödegaard ist Arsenals Schlüssel zum Erfolg

Auch Arteta bevorzugt den ausgeklügelten Ballbesitz-Fußball wie Guardiola. Auch er will den Spielfluss diktieren, auch er will den Gegner nicht an den Ball kommen lassen. Doch Arteta agiert oft pragmatischer als Guardiola, orientiert sich an seinen Spieler und versucht, schnelle Lösungen zu finden. Dafür benötigt er dennoch Fußballer, die seinem Profil entsprechen: Balldominante Spieler, mit technisch herausragenden Fähigkeiten und vielseitigem Rollenverständnis. Den Anfang machte das ehemalige Wunderkind Martin Ödegaard. Der Norweger, der schon im Teenager-Alter zu Real Madrid gewechselt war, fand bei den Königlichen keinen Platz. Arteta machte ihn zu seinem Schlüsselspieler.

Der Grundstein, auf dem er den Rest seines Kaders aufbaute. Der Norweger trägt nicht umsonst die Kapitänsbinde und dirigiert seine Mitspieler in Richtung gegnerisches Tor. Unter Arteta ist Ödegaard zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt geworden. Kaum ein anderer Mittelfeldspieler gleitet so mühelos durch die gegnerischen Deckungsschatten, schafft es so gut, sich selbst und Mitspieler in Schusspositionen zu bringen, wie er. Kaum ein anderer Mittelfeldspieler in Europas Topligen legt so viele Schüsse auf (5 pro Spiel), kaum einer kommt selbst so oft zum Spiel (2,2/Spiel), kaum einer bekommt so oft im gegnerischen Strafraum den Ball (3,88/Spiel) und spielt so viele Pässe mit Raumgewinn (8,5 pro Spiel).

Kleine Spieler fluten den Strafraum

Die Freiheiten sich so zu bewegen, wie die Spielmacher vergangener Tage, bekommt er durch ein Spielsystem, das sich vielen Regeln des modernen Fußballs entzieht. Mit Gabriel Martinelli und Bukayo Saka hat er zwei Flügelspieler, die deutlich früher nach innen ziehen, als es gewöhnlich der Fall ist. Gemeinsam mit Ödegaard und dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz als Stürmer, will das Team die Räume zwischen den Innenverteidigern fluten und so Verwirrung stiften.

Diese Schar an kleineren oder schmächtigen Spielern findet sich auch im Strafraum wieder, werden dort aber nicht durch Flanken, sondern durch flache Hereingaben angespielt – auch so lassen sich die ungewöhnlichen Zahlen von Ödegaard erklären. Abgesichert wird das Ganze von Declan Rice, der im Sommer als Wunschspieler von Thomas Tuchel galt.

FCB als Härtest: Wie weit ist Arsenal?

Arteta hat den FC Arsenal zu einem Titelkandidaten geformt. Schon vergangene Saison lag der FC Arsenal in der Premier League auf Meisterschaftskurs, ehe dem Team kurz vor Schluss die Puste ausging und Manchester City sie doch noch einholte. Auch in dieser Saison liefern sich die Gunners ein enges Rennen mit City und dem FC Liverpool. Doch auch in der Champions League, rechnet sich Arsenal auf den Titel auf.

Doch in England zweifelt man, ob das Team tatsächlich schon so weit ist. Besonders in K.o.-Spielen zeigte die Mannschaft immer wieder Nerven, schenkte sicher geglaubte Partien her. Und nun trifft man ausgerechnet auf den FC Bayern. Den Endboss des FC Arsenal. Gegen wen könnte man besser testen, ob man tatsächlich zurück ist, unter den europäischen Giganten - und ob man die schlechten Erinnerungen an den Angstgegner endlich loswird. Das dürfte auch ein Antrieb von Coach Arteta sein. Schließlich erlebte er diese Niederlagen oft genug als Spieler aus nächster Nähe.