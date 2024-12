Spengler Cup: Straubing Tigers vertreten Deutschland in Davos

Für Eishockeyfans in Niederbayern und die Straubing Tigers ist es ein Weihnachtsgeschenk: Der Club spielt ab heute beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos in der Schweiz. Es handelt sich dabei um ein Einladungsturnier.

Zum Livecenter BR24 Sport

Zuletzt hatten vor sechs Jahren die Nürnberg Ice Tigers die Deutsche Eishockeyliga bei diesem international hoch beachteten Turnier in Davos vertreten.

Eine Stufe mit Olympischen Spielen

"Das ist eine große Ehre, dort eingeladen werden. Man kann sich eben nicht für den Spengler Cup qualifizieren. Das hat zu tun mit unserer erfolgreichen Arbeit der vergangenen Jahre, das haben die Organisatoren in der Schweiz anerkannt", sagt der sportliche Leiter der Straubing Tigers, Jason Dunham, im BR24-Interview.

Auch Tigers-Spieler Marcel Brandt freut sich auf das Turnier in Davos und stellt die Teilnahme der Straubinger Mannschaft beim Spengler Cup auf eine Stufe mit Olympischen Spielen: "Ich würde das in jeden Fall auf Rang zwei nach Olympia stellen, vielleicht sogar gleich auf. Ich habe ja bei Olympia 2021 während Corona gespielt, da war das alles schwierig. Ich glaube, der Spengler Cup wird ein faszinierendes Turnier", so Brandt.

Straubinger spielen die Abendspiele

Sportlich betrachtet treten die Straubing Tigers als Außenseiter beim Spengler Cup an. Im Feld der sechs Teams spielt der aktuell Tabellensiebte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum Auftakt heute Abend entweder gegen Gastgeber HC Davos - derzeit Tabellenvierter der Schweizer Nationalliga - oder gegen Team Canada, das ist eine Auswahl kanadischer Spieler, die in Europa spielen. Sowohl der HC Davos als auch Team Canada haben den Spengler Cup jeweils 16 Mal gewonnen.

In jedem Fall haben die Tigers drei Spiele beim Spengler Cup. Straubing spielt in der Gruppe Cattini, die jeweils die Abendspiele austrägt. Die beiden Gruppen sind nach legendären ehemaligen Schweizer Eishockeyspielern benannt. Die Brüder Ferdinand "Pic" und Hans Cattini bildeten in den 1930er und 40er Jahren zusammen mit Richard "Bibi" Torriani den enorm erfolgreichen Schweizer "ni-Sturm".

Rekordspieler der Tigers "zu Gast"

"Wir reden über 25 Profis in der Kabine und alle wollen die Spiele gewinnen. Wir wissen, wer unsere Gegner sind, aber wir werden unser Bestes tun und uns in Davos gut präsentieren", verspricht Tigers Manager Jason Dunham. Die Tigers reisen mit drei sogenannten Gastspielern in den Kanton Graubünden: Neben Zac Leslie und Eric Uba von den Adlern Mannheim wird auch der langjährige Straubinger Mannschaftskapitän Sandro Schönberger nochmal das Tigers-Trikot anziehen.

Schönberger hatte vor der aktuellen Saison seine DEL-Karriere beendet und spielt nun für den Drittligisten Tölzer Löwen. "Das ist das Dankeschön für unsern "Capitano". Ich hatte ihm versprochen, ich würde ihn anrufen und zum Spengler Cup mitnehmen", erklärt Dunham. Sandro Schönberger mit seiner Rückennummer 27 ist Rekordspieler der Tigers.

Die Spiele des Spengler Cups werden vom Streamingdienst sportdeutschland.tv gegen Gebühr übertragen.

Turnier gibt extra Teamgeist

Eine Besonderheit des Spengler Cups ist auch, dass die Familien der Spieler mit eingeladen sind. So reisten die Straubing Tigers bereits am ersten Weihnachtsfeiertag mit zwei Bussen nach Davos. Insgesamt bleiben sie acht Tage in der Schweiz: "Das wird das Team zusammenschweißen und gibt uns Aufschwung", sagte Stephan Daschner.

Mike Connolly, der nun 400 Scorerpunkte (Tore und Torvorlagen) in der DEL für die Straubing Tigers gesammelt hat, spricht von einem Traum und einem Traumturnier. Auch zahlreiche Fans der Straubing Tigers haben Reisen nach Davos geplant.

Lange Tradition beim Spengler Cup

Die Spiele beim renommierten Spengler Cup werden in der ebenso legendären Vaillant Arena in Davos gespielt. Die Spielstätte beeindruckt mit einer weltweit einzigartigen, filigranen Dachkonstruktion aus Holz. Das Stadion hat eine Kapazität von gut 6.500 Zuschauern. Es steht neben der 1894 eröffneten Natureis-Freiluftbahn in Davos.

Der Spengler Cup ist das wohl älteste Eishockeyturnier der Welt für Vereinsmannschaften. Er wurde 1923 zum ersten Mal ausgespielt. Gastgeber ist der HC Davos. Zu den sechs Turniertagen werden insgesamt mehr als 100.000 Besucher erwartet.