Straubing Tigers kämpfen um Playoffs in der Champions League

Die Straubing Tigers kämpfen am Abend ab 19.45 Uhr im schweizerischen Fribourg um den Einzug in die Playoffs der Champions Hockey League (CHL). Nach fünf Spielen haben die Niederbayern acht Punkte auf ihrem Konto und stehen derzeit im Feld der 24 europäischen Topteams auf Rang 12. Die besten 16 Teams nach sechs Spieltagen der Champions Hockey League sind für die Playoffs qualifiziert.

Selbstbewusstsein der Straubing Tigers nach Fehlstart in der DEL angekratzt

Straubings Trainer Tom Pokel klagt, dass mehrere Spieler derzeit angeschlagen sind. Die Tigers absolvieren momentan einen Spiele-Marathon, insgesamt stehen neun Matches in 20 Tagen in ihrem Kalender. "Unser Fokus ist derzeit, unsere Fehler zu begrenzen. Wir wollen Spiel für Spiel besser werden", sagt Trainer Pokel. Der US-Amerikaner weiß, dass das Selbstbewusstsein seiner hoch gehandelten Mannschaft nach dem Fehlstart in der DEL derzeit angekratzt ist. "Fribourg ist eine Topmannschaft, aber wir haben bewiesen, dass wir gut spielen können", so Pokel.

Ähnlich wie bei den Straubing Tigers läuft es auch für den HC Fribourg-Gottéron in der Schweizer National League nicht gut. Nach elf Spieltagen ist der Traditionsclub auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. In der Champions Hockey League ist Fribourg dagegen schon sicher in den Playoffs.