Sorgen um FC-Bayern-Stürmer: Kane reist verletzt aus England ab

Der FC Bayern München bangt vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 30. März, 18.30 Uhr) um den Einsatz seines Torgaranten. Harry Kane, der mit seinen bislang 31 Saison-Toren den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski jagt, könnte das Spitzenspiel verpassen. Grund ist eine Knöchelverletzung, die er sich am vergangenen Spieltag beim 5:2-Sieg gegen den SV Darmstadt zugezogen hatte. Der Stürmer musste nach einem Zusammenprall mit dem Pfosten verletzt ausgewechselt.

Kane kehrt vorzeitig nach München zurück

Die Reise zur Nationalmannschaft trat Englands Kapitän dennoch an - in der Hoffnung, gegen Brasilien oder zumindest gegen Belgien am Dienstag der Mannschaft helfen zu können. Doch daraus wird nichts. Kane reiste frühzeitig von der Nationalmannschaft wieder ab, da keine Chance auf einen Einsatz gegen Belgien bestand.

Nun soll er sich in München auskurieren und - so hofft zumindest der FC Bayern - gegen Borussia Dortmund wieder auf dem Platz stehen. Das Hinspiel hatte der FC Bayern mit 4:0 gewonnen. Überragender Mann damals Harry Kane, der mit seinen drei Toren maßgeblich am Sieg beteiligt war.