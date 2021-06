Sein größter Triumph - zehn Jahre NBA-Titel für Dirk Nowitzki

Es war ein großer Tag für das "German Wunderkind" und den Klub. Durch ein 105:95 bei Miami Heat gewannen die Texaner die Finalserie mit 4:2. Mit 32 Jahren war "Dirkules" Nowitzki am Ziel - und stürmte sofort vom Feld. Der gebürtige Würzburger wollte einfach nur allein sein. Doch das ging nach diesem reisen Coup natürlich nicht. "Ich schickte sogar unseren PR-Mann weg und sagte: Ich will nicht raus, ich will die Trophäe nicht! Lass' mich in Ruhe", erzählt der Basketballheld, als er in seinen Erinnerungen kramt: "Er musste mich regelrecht aus der Dusche zerren."

Zu groß waren die Emotionen, die der Sieg bei dem 2,13 großen Hünen auslösten: "Mir ging die jahrelange Arbeit durch den Kopf, die ich reingesteckt hatte, um diesen Titel zu gewinnen", sagte der "Blonde" der Sport Bild, er habe unter anderem an "das knüppelharte Training jeden Sommer in der Rattelsdorfer Turnhalle" gedacht.