Regionalliga Bayern: Bayreuth zum Spitzenspiel in Schweinfurt

Der FC 05 Schweinfurt empfängt am Freitagabend die SpVgg Bayreuth zum Spitzenspiel in der Regionalliga Bayern. Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenzweiten. Beide Mannschaften trennen aktuell nur drei Punkte. Schweinfurt hat aber eine Partie weniger gespielt.

Erst am vergangenen Wochenende konnten die Unterfranken ihren Vorsprung ausbauen. Bayreuth und der Drittplatzierte FC Bayern II klauten sich bei einem 1:1 gegenseitig die Punkte, während er Tabellenführer souverän mit 2:0 gegen den FC Eintracht Bamberg gewann.

FC 05 Schweinfurt will Tabellenführung ausbauen

Holt die SpVgg Bayreuth einen Auswärtssieg, sind beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Mit einem Heimsieg können die Schweinfurter ihre Tabellenführung ausbauen. Für beide Mannschaften ist es das letzte Spiel vor der Winterpause. Das Hinspiel in Bayreuth hatten die Schweinfurter mit 1:0 gewonnen.

Der FC 05 Schweinfurt ist zuhause im Sachs-Stadion mit bislang neun Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen. Zum Regionalliga-Gipfel werden mindestens 4.000 Zuschauer erwartet.

Bayreuth-Trainer Kling: "Chancen stehen 50:50"

Nach Einschätzung von Bayreuths Trainer Lukas Kling sind die Siegchancen für beide Mannschaften gleich verteilt. "Schweinfurt hat uns voraus, dass sie ein bisschen effektiver in der Chancenverwertung sind", sagt Kling. "Aber es wird sicher ein interessantes und hochklassiges Spiel." Nachteil für die Schweinfurter: Stürmer Mike Dellinger kann wegen einer Gelbsperre nicht auflaufen.

Anpfiff im Sachs-Stadion ist um 19 Uhr. BR24 überträgt die Begegnung in voller Länge. Hier geht's zum Livestream.

Meister der Regionalliga Bayern steigt direkt auf

Die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern ist in dieser Saison besonders umkämpft. Der Grund: Der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf - ohne Relegation.

Die Regionalliga besteht aus fünf Staffeln, aus denen sich insgesamt vier Mannschaften für die 3. Liga qualifizieren. Die Meister der Regionalliga West und Südwest steigen jedes Jahr direkt auf. Die beiden übrigen Aufstiegsplätze verteilen sich auf die Regionalligen Nord, Nordost und Bayern. Ein Vertreter aus Nord, Nordost und Bayern steigt nach einem jährlich rotierenden System direkt auf. Aufstiegsspiele gibt es am Ende dieser Saison zwischen den Meistern der Regionalligen Nord und Nordost.

Kurzes Gastspiel der SpVgg Bayreuth in der 3. Liga

Das letzte Mal, als der Meister der Regionalliga Bayern direkt und ohne Relegationsspiel in die 3. Liga und damit in den Profi-Fußball aufstieg, macht die SpVgg Bayreuth das Rennen. Das war in der Saison 2021/22. Bereits ein Jahr später stieg die "Altstadt" aber wieder ab.