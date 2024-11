Regionalliga: Bayreuth - Bayern II I 22.11., 19 Uhr I Livestream

In der Regionalliga Bayern zeichnet sich nach gespielter Hinrunde ein Vierkampf um den direkten Aufstiegsplatz ab. Mittendrin: Der FC Bayern München II und die SpVgg Bayreuth. Die Oberfranken belegen mit 40 Punkten derzeit den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter 1. FC Schweinfurt 05 (41). Dahinter lauern der FV Illertissen und der FC Bayern München II. Vorteil FCB: Die Reserve des Rekordmeisters hat 37 Zähler auf dem Konto, aber noch zwei Spiele weniger gespielt.

Heimstarke Altstädter treffen auf selbstbewusste Gäste

Mit Bayreuth wartet die hinter Schweinfurt heimstärkste Mannschaft der Saison auf die Münchner. Acht Heimsiegen stehen ein Remis und nur eine Niederlage (eben gegen Schweinfurt) gegenüber. Auf der anderen Seite haben die Bayern vier ihrer bisher sieben Auswärtspartien gewonnen.

Das Hinspiel entschieden die Bayern im August mit 4:2 für sich. Trainer Holger Seitz prognostizierte aber damals schon, dass die SpVgg "bis zuletzt oben mitspielen" werde. Das scheint sich zu bewahrheiten. Nach einem Zwischentief fing sich die "Oldschdod", blieb bis vor drei Wochen in Buchbach (1:4) elfmal in Folge ungeschlagen und setzte sich in der Spitzengruppe der Liga fest. Zuletzt gelang ein 3:0-Auswärtssieg im Derby in Bamberg.

"Buddy-Tag" in Bayreuth - Viele Tausend Zuschauer erwartet

Aber auch die Bayern kommen mit Selbstvertrauen ins Hans-Walter-Wild-Stadion, auch wenn die letzten Auswärtsauftritte nicht von Erfolg gekrönt waren.

In Bayreuth werden zum Topspiel des 21. Spieltages wieder 5.000 oder mehr Zuschauer erwartet. Der Verein lockt nicht zum ersten Mal in dieser Saison mit vergünstigtem Eintritt für Schüler, Studenten und Auszubildende. Außerdem darf am sogenannten Buddy-Tag jeder Dauerkartenbesitzer einen Freund kostenlos mit ins Stadion bringen. Gute Voraussetzungen also für das BR24Sport-Livespiel.