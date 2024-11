Regionalliga: Schweinfurt - Bayreuth | 29.11. 19 Uhr| Livestream

Gipfeltreffen in der Regionalliga Bayern: Am kommenden Freitag empfängt Tabellenführer 1. FC Schweinfurt seinen ärgsten Verfolger im Rennen um die Meisterschaft, die SpVgg Bayreuth. Schweinfurt konnte am vergangenen Wochenende seinen Vorsprung auf die Oberfranken ausbauen, denn Bayreuth und der Drittplatzierte FC Bayern II klauten sich gegenseitig die Punkte, während er Tabellenführer souverän gegen den FC Eintracht Bamberg gewann.

Angriff auf die Tabellenführung: Bayreuth wittert seine Chance

Drei Punkte bei einem absolvierten Spiel weniger trennt Schweinfurt von Bayreuth. Die Gäste werden hoffen, dass am Ende dieses Duells zumindest die Punkteausbeute beider Mannschaften ausgeglichen ist - und hat auch einigen Grund dazu. Schweinfurt, zu Beginn der Saison unschlagbar wirkten, von Sieg zu Sieg marschierten, geht im Jahresendspurt ein wenig die Puste aus. Nur vier Siege aus den vergangenen neun Spielen: die Verfolger wittern ihre Chance. Es gäbe für Bayreuth wohl keine bessere Gelegenheit, diese auch zu nutzen.

BR24Sport überträgt am 22. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Saison 2024/25 das Topspiel zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und der SpVgg Bayreuth im Livestream im BR24Sport Livecenter und in der ARD Mediathek. Ihr Reporter ist Daniel Gahn.