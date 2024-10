Regionalliga: Würzburg schockt Schweinfurt im Unterfrankenderby

Eine Traumkombination entschied am Freitagabend das Unterfrankenderby der Regionalliga Bayern, die Würzburger Kickers setzten sich am 15. Spieltag 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Schweinfurt 05 durch und versetzten dem Tabellenführer einen heftigen Dämpfer. Über die Stationen Moritz Hannemann und Benyas-Solomon Junge-Abiol erreichte der Ball in der 81. Spielminute den Kickers-Angreifer Benjamin Girth, der die Kugel aus wenigen Metern ins Tor schob.

Schweinfurts Verfolger Bayreuth und Würzburg rücken näher

Die Kickers profitierten beim letztlich hart erkämpften Erfolg davon, dass Schweinfurts Kevin Fery nach wiederholtem Foulspiel in der 68. Minute die gelb-rote Karte sah. Zudem hatten sie Glück, dass der eingewechselte Schnüdel Patrick Hofmann kurz nach dem Führungstor nur den Pfosten traf (84.), auch bei ihren weiteren Ausgleichschancen in der Nachspielzeit scheiterten die Schweinfurter jeweils knapp.

Damit verpassen es die Schweinfurter auch, sich vom Rest der Liga abzusetzen. Bereits am Spieltag zuvor mussten sie ja im unterfränkischen Duell mit Aschaffenburg einen Punktverlust verdauen. Daher ist die SpVgg Bayreuth (am Freitag 1:0-Sieger gegen Burghausen) mittlerweile bis auf einen Punkt an die Schnüdel herangerückt, zwei Punkte dahinter lauern die Kickers. Beide Verfolger weisen aktuell aber eine Partie mehr auf als Schweinfurt, das nach zwei sieglosen Partien nun am Dienstag gegen DJK Vilzing die Rückkehr in die Erfolgsspur anpeilt.