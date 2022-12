Pelé: Die Welt trauert um den Fußball-Gott

Größen der Fußballwelt haben sich von der am Donnerstag verstorbenen Fußball-Legende Pelé verabschiedet. "Ruhe in Frieden", schrieb der frisch gebackene argentinische Weltmeister Lionel Messi im Onlinenetzwerk Instagram. Der Portugiese Cristiano Ronaldo erklärte auf Instagram, ein "bloßes Lebewohl" reiche nicht aus, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die ganze Fußballwelt erfasse. Pelé sei "eine Inspiration für viele Millionen" gewesen.

"Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass man 'durch das Sterben zum ewigen Leben geboren wird'", schrieb Cafu, der 1994 und 2002 mit der Seleção den WM-Titel gewann, beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Bis eines Tages, Pelé", ergänzte er.

Neymar, der in der brasilianischen Nationalelf Pelés frühere Nummer 10 trägt, kondolierte ebenfalls mit schweren Worten: "Vor Pele war die 10 nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert", schrieb der Stürmer von Paris Saint-Germain. "Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit."

Beileidsbekundungen internationaler Fußball-Größen

Portugals Cristiano Ronaldo schrieb: "Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento", wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß. "Ein bloßes 'Adeus' vom ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die gesamte Fußballwelt erfasst. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz von gestern, heute, für immer. Die Zuneigung, die er mir immer zeigte, war in jedem Moment, den wir teilten, gegenseitig, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird in jedem von uns Fußballliebhabern für immer weiterleben. Ruhe in Frieden, König Pele."