Brasilianische Fußballlegende Pelé ist tot

Der brasilianische Fußballspieler Pelé ist mit 82 Jahren gestorben. Das teilte am Donnerstag seine Tochter Kely Nascimento bei Instagram mit. Der Fußball-Weltmeister war zuletzt in einem Krankenhaus in São Paulo wegen Darmkrebs behandelt worden.

Er war ein Ausnahmespieler, eine Fußball-Legende, der König, "o rei" von Brasilien: Dreimal holte er mit der brasilianischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel (1958, 1962, 1970) - kein Spieler hat das je geschafft. Mit 77 Treffern ist er nach wie vor Rekordschütze der Seleção. Von der FIFA erhielt er die Auszeichnung "Weltfußballer des 20. Jahrhunderts".