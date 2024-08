Gold-Pferd Checker: FC-Bayern-Star Müller ist Mitbesitzer

Zweimal sprang Checker 47 über alle Hindernisse, riss kein einziges herunter und brachte seinen Reiter Christian Kukuk am Ende des Stechens fehlerfrei ins Ziel. Eine Leistung des Schimmels, die so kaum einer erwartet hatte - und schließlich mit Olympischem Gold belohnt wurde.

Kukuk an Thomas Müller: "Bin unfassbar dankbar"

Im Ziel rang Kukuk wenig später noch immer nach Worten. Er könne das alles noch gar nicht fassen, sagte der 34-Jährige im ARD-Interview. "Das ist ganz wenigen Menschen gegönnt, eine Olympische Goldmedaille zu gewinnen - und ich bin einer davon", erklärte er und dankte dann noch, mit Tränen in den Augen, einem der berühmtesten deutschen Fußballer der Neuzeit.

"Wir dürfen nicht vergessen: Einen ganz großen Anteil haben Madeleine Winter-Schulze und Thomas Müller, weil das sind die beiden Besitzer von Checker. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, das Pferd weiterreiten zu können und dass er nicht verkauft wird eines Tages. Dafür bin ich unfassbar dankbar und dass ich das Vertrauen heute zurückzahlen konnte", so Kukuk.

Müller brauchte "etwas zum Mitfiebern"

Müller und dessen Ehefrau Lisa, die selbst eine ambitionierte Dressurreiterin ist, züchten Pferde, betreiben gemeinsam das Gut Wettlkam. Über Ludger Beerbaum kam die Kooperation zwischen Kukuk, Müller und Winter-Schulze zustande. "Er (Thomas Müller) meinte, er brauche mal etwas, wo er abends nach den Spielen im Hotelzimmer mitfiebern kann", erklärte Kukuk im Fachmagazin St. Georg vor den Olympischen Spielen.

Ob er auch dieses sensationelle Gold live miterlebt hat? Der Fußballer landete am Montagmorgen um 6:45 Uhr in München nach der Sommer-Tour in Südkorea. Dort bereitete sich der 34-Jährige auf seine 15. Profi-Saison beim FC Bayern vor.