Nürnberg wieder in Erfolgsspur - Regensburg tiefer in Krise

Der 1. FC Nürnberg ist nach zwei herben Pleiten in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der neunmalige deutsche Meister besiegte Jahn Regensburg 2:0 (1:0). Er verkürzte damit den Rückstand auf einen Aufstiegsplatz zumindest vorübergehend auf fünf Punkte. Für Regensburg war es die vierte Niederlage in Folge.

Nach den Niederlagen gegen Ingolstadt (0:5) und in Karlsruhe (1:4) erzielten Pascal Köpke (35.) und Taylan Duman (55.) die Treffer der Franken. Die Gastgeber, die kurzfristig Corona-bedingt auf Johannes Geis verzichten mussten, waren um Spielkontrolle bemüht. Die erste große Chance verzeichneten aber die Regensburger. David Otto (19.) scheiterte nach einer Ecke aus kurzer Distanz an FCN-Schlussmann Christian Mathenia. Nürnberg kombinierte sich immer wieder schnell nach vorne, der letzte Pass kam zunächst allerdings häufig nicht an.

Verdiente Führung

Die Führung durch den ersten Saisontreffer von Köpke war aber nicht unverdient. Mats Möller Daehli hatte präzise geflankt. Die Gäste zeigten sich nur kurz geschockt und hatten zwei Minuten vor der Pause die große Möglichkeit zum Ausgleich. Max Besuschkow schoss aber über das Tor.

Trotz der Führung legten die Nürnberger auch nach dem Wechsel vor rund 23.000 Zuschauern zunächst den Vorwärtsgang ein. Duman erhöhte nach Vorarbeit von Lukas Schleimer. Sieben Minuten später verpasste Duman mit einem Lattenschuss die endgültige Entscheidung.

Club-Fans versöhnt

Die Club-Fans zeigten sich versöhnt und feierten ihre Mannschaft wieder. "Der Einbruch kam unerwartet", sagte Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking vor dem Anpfiff. Seine Mannschaft zeigte danach die erhoffte Reaktion.