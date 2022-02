Regensburg verliert zum dritten Mal in Folge

Dritte Pleite in Folge für Regensburg: Der Jahn verlor zu Hause nach einem packenden Spiel mit 2:3 gegen den FC St. Pauli. Die Norddeutschen verbuchten dagegen im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga drei wichtige Punkte und stürmten an die Tabellenspitze.

Traumstart für St. Pauli

St. Pauli erwischte einen Traumstart: Etienne Amenyido in der 7. Minute und Guido Burgstaller in der 11. Minute per Foulelfmeter besorgten die frühe 2:0-Führung. In der 66. Minute traf der eingewechselte Daniel-Kofi Kyereh zum zwischenzeitlichen 3:1 für St. Pauli.

Regensburger Aufbäumen vergebens

Der Jahn bäumte sich nach der Pause mit großer Moral auf, konnte aber durch die Angreifer Andreas Albers in der 56. Minute und David Otto in der 73. Minute nur zweimal verkürzen. Nach Ottos 2:3 entfachten die Regensburger enormen Druck. Pauli wankte bedenklich, überstand aber auch noch sechs Minuten Nachspielzeit.

Regensburg kassierte damit die dritte Niederlage in Serie. Nach nur einem Sieg aus den letzten neun Spielen ist der Jahn derzeit nur Neunter.