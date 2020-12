Neuer Stürmer für die Kickers

Maierhofer kennt den deutschen Fußball bestens. Der 38-jährige stürmer mit dem Gardemaß von 2,02 Metern spielte bereits in der 2. Mannschaft des FC Bayern, in Koblenz, Fürth, Duisburg und zuletzt 2013 beim 1. FC Köln. Mit dem MSV Duisburg erreichte der 2011 das DFB-Pokalfinale. Zudem wurde er 19mal in der österreichischen Nationalmannschaft eingesetzt. Maierhofer ist ein echter Wandervogel, Würzburg bereits seine 19. Profi-Station. Bei Admira Wacker kam der Routinier allerdings in dieser Saison nur sieben Mal zum Einsatz, nur einmal davon über 90 Minuten.