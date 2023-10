Nürnberg hat wieder eine Radrennbahn

Rennbahn für Windhunde

Jahrelang wurden dort nun Windhunde-Rennen ausgetragen und die einstige Piste wurde dafür teils meterhoch mit Erde bedeckt – fiel dann aber viele Jahre lang in eine Art Dornröschen-Schlaf. Erst als das Ende der alten Reichelsdorfer Piste gekommen war, erinnerten sich die fränkischen Fans wieder an das Bauwerk in Nürnberg Ziegelstein. Freilich milde belächelt, weil es niemand für möglich hielt, dort wieder Rad zu fahren.

Ehrenamtliche und Enthusiasten graben alte Bahn wieder aus

Schließlich war es Stefan Böhm, der Vorsitzende des Radsport-Vereins Union Nürnberg, der zur Schaufel griff. Er stieß in rund einem Meter Tiefe auf das Fundament der Bahn und fand den Untergrund in erstaunlich gutem Zustand. Nässe und Frost waren über all die Jahre kaum bis zur alten Bahn durchgedrungen. Inzwischen ist mit vielen ehrenamtlichen Kräften, Baggern und nach tausenden abgeleisteten Stunden wieder ein Renn-Oval entstanden, das zwar noch einige Schwachstellen offenbart. Die aber alle reparabel erscheinen. Die beiden ehemaligen Steher-Meister Gerhard Duschl und Horst Gnas sehen das genauso und schauen öfters vorbei.

Neue Heimat auch für Behinderten- und Schulsport

Stefan Böhm will dem Behindertensport Trainingsmöglichkeiten einräumen. Er denkt an den Schulsport und natürlich an den Nachwuchs, der dort wieder an den Radrennsport herangeführt werden soll. "Jetzt geht es darum, dass wir das Projekt weiterdrehen", sagt Böhm und hat viele Pläne und Ideen für die Zukunft. Und Frankens Radsportfans haben vielleicht bald wieder eine Basis, wie es die alte Bahn in Reichelsdorf über Jahrzehnte war. Der Anfang ist gemacht.