Radteam Bora-hansgrohe verpflichtet Roglic und hat große Ziele

Der deutsche Top-Rennstall Bora-hansgrohe hat Rad-Star Primoz Roglic verpflichtet und peilt im nächsten Jahr den Sieg bei der Tour de France an. Teamchef Ralph Denk bestätigte am Freitag (06.10.) den Transfer des 33 Jahre alten Slowenen, der bisher für das Team Jumbo-Visma fuhr. Mit dem früheren Skispringer kann der Rennstall aus dem oberbayerischen Raubling 2024 ernsthaft um den Gesamtsieg bei der Tour konkurrieren. "Ich freue mich auf diesen Schritt, auch wenn ein Team-Wechsel für mich so etwas wie Neuland ist", lässt sich der Neuzugang zitieren.

Vertragslaufzeit nicht bekannt

"Man hat in den diesjährigen großen Rundfahrten gesehen, dass uns ein Stück weit etwas fehlt. Primoz kann diese Lücke schließen. Wir können ihm eine tolle Mannschaft zusammenstellen", freut sich Teamchef Denk auf die Zusammenarbeit. Eine Vertragslaufzeit nannte er nicht, weitere Fahrer bringt Roglic nicht mit.

Allerdings bahnt sich eine Einigung mit dessen Trainer Marc Lamberts an. "Wir haben den Deal aus Rücklagen und Eigenkapital finanzieren können. Es war nicht notwendig, dass ein Sponsor erhöht", sagte Denk. Das Festgeldkonto sei aber nun arg geschmolzen.

Bora-hansgrohe nutzt Roglics Unzufriedenheit bei Jumbo-Visma

In seinem Team Jumbo-Visma war Roglic in der Rangordnung hinter Jonas Vingegaard zurückgefallen, der in diesem Jahr schon zum zweiten Mal die Tour gewann. Als er sich bei der spanischen Vuelta der Teamorder beugen und den US-Amerikaner Sepp Kuss gewinnen lassen musste, stieg die Unzufriedenheit des Routiniers. "Er war in der Konstellation bei Jumbo nicht mehr glücklich", sagte Denk. Bei Bora hat er in Jai Hindley, Dani Martinez, Alexander Wlassow und Emanuel Buchmann erstklassige Helfer in den Bergen.

"Primož schätzt die Stärke unseres Kaders und kennt das große Potenzial seiner zukünftigen Teamkollegen. Ich bin überzeugt, dass seine Persönlichkeit das gesamte Team inspirieren wird, denn er ist Leader mit Siegeswillen und Teamplayer gleichermaßen", lobt Denk.

Roglic ist neben Vingegaard und seinem Landsmann Tadej Pogacar der aktuell beste Rundfahrer der Welt. 2020 stand er kurz vor dem Gewinn des wichtigsten Rennens der Welt, wurde auf der vorletzten Etappe aber noch von Pogacar abgefangen. Er gewann dreimal die Spanien-Rundfahrt und in diesem Jahr erstmals den Giro d'Italia.