Nagelsmann setzt auf viele Neulinge: "Tür ist für keinen zu"

Exakt 92 Tage bleiben Julian Nagelsmann, bis er als Bundestrainer mit der Fußball-Nationalmannschaft am 14. Juni in München gegen Schottland bei der Heim-EM liefern muss. Jetzt hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich am 23. März und drei Tage später gegen die Niederlande bekanntgegeben - und mächtig umgestellt.

Kein Goretzka, kein Hummels, kein Süle

Das Aufgebot für die Länderspiele am 23. März in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande umfasst eine große Streichliste im Vergleich zum Aufgebot bei den ernüchternden Niederlagen gegen die EM-Teilnehmer Türkei und Österreich zum Jahresabschluss 2023.

Neben den prominenten Rückkehrern Toni Kroos und Manuel Neuer beruft der Bundestrainer mehrere Neulinge. Neben Youngster Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München werden auch die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav erstmals beim A-Team dabei sein.

Nagelsmann: Die "Tür ist nicht zu"

Nicht berücksichtigt wurden Leon Goretzka und Serge Gnabry vom FC Bayern. Großer Verlierer bei der Personalauswahl ist Borussia Dortmund. Mats Hummels, Niklas Süle und Julian Brandt stehen nicht im Kader. Doch als Ausbootung für die EM will Nagelsmann das nicht verstanden wissen. Für keinen sei "die Tür zu", sagte Nagelsmann bei der Präsentation seiner Auserwählten in Frankfurt.

"Es ist kein Unbekannter dabei, bei dem die Spieler im Speiseraum sitzen und sich fragen werden: Wer ist denn das?", so Nagelsmann. "Es geht nicht darum, die 20 Besten von den bekanntesten Klubs zu haben, sondern die 20, die am besten zusammenpassen". Nagelsmann hofft, "dass die Entscheidungen so gut waren, dass wir nach den beiden Spielen sagen: Die passen gut zusammen."

Gündogan bleibt Kapitän

Angeführt wird das Aufgebot, das am kommenden Montag in Frankfurt zusammenkommt, von Kapitän Ilkay Gündogan, wie Nagelsmann bestätigte. "Dieses Kapitänsthema ist für mich eher etwas, was die Mannschaft betrifft", sagte Nagelsmann: "Für mich ist eh jeder Spieler Ansprechpartner, weil ich mit jedem Spieler spreche - nicht nur mit dem Kapitän.

Aber die Spieler sollen das Gefühl haben, dass sie einen Anführer in ihren Reihen haben, zu dem sie immer kommen können, wenn sie Sorgen haben, die sie vielleicht nicht direkt mit dem Trainer besprechen wollen."