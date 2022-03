Nagelsmann freut sich auf Rückkehr nach Hoffenheim

Der gute Auftritt gegen Salzburg wirke sich bestimmt "nicht negativ auf das Selbstvertrauen aus", sagte Nagelsmann. Der Coach findet sich durch "die Art, wie wir aufgetreten sind" auch für die Bundesliga gut gerüstet. Da "war kein Turnaround notwendig", sagte der Coach.

FC Bayern hat drei von fünf Gastspielen bei der TSG verloren

Nagelsmann gab aber auch zu bedenken: Hoffenheim habe die letzten vier aktuellen Partien gewonnen. Außerdem habe die TSG von "den letzten fünf Heimspielen gegen Bayern drei mit einem Sieg abgeschlossen". Der 34-Jährige verwies auch auf das Hinspiel, in dem die Sinsheimer "recht häufig versucht haben, hinter die Kette zu spielen". Das werde "ein Mittel sein, auf das wir vorbereitet sein müssen".

Nagelsmann: "Ich habe dort schöne neun Jahre verbracht"

Der Münchner Cheftrainer freut sich aber auf die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. In Hoffenheim hatte er seinen ersten Cheftrainerposten absolviert. "Ich habe dort schöne neun Jahre verbracht", sagte er und erklärte: "Wenn du in dem Verein groß wirst und auch die ersten Schritte im Profifußball gehst und Erfolge feierst, ist der Ort natürlich besonders für dich."

Jubiläum für Youngster Musiala

Für den Youngster Jamal Musiala wird der Einsatz in Hoffenheim ein besonderer: Für ihn wäre es die 50. Partie. Sein Coach betonte dessen gute Entwicklung. Musiala werde "zunehmend verlässlicher", so Nagelsmann. Jetzt zeige er wesentlich konstantere Leistungen als in seiner Anfangszeit. Das sei "der nächste wichtige Schritt, den er zeigt", meinte der Bayerntrainer.

FC Bayern personell ohne Sorgen

Auch bei allen anderen Spielern sehe es für einen Einsatz in Hoffenheim "grundsätzlich gut aus". Es gebe nur "Kaderveränderungen, weil wir drei Spieler weniger mitnehmen dürfen als in der Champions League". Taktische Anpassung gebe es auch. "Aber wie gewohnt verrate ich das vorher nicht", lautete das Schlusswort Nagelsmanns.