"Mythos" Kitzbühel und Hahnenkamm: Stürze, Partys, Prominenz

Der Slalom: Der Ganslernhang bittet zum Tanz

Das Hahnenkammrennen wird oft ausschließlich mit der Streif in Verbindung gebracht. Dabei findet am Weltcup-Wochenende auch eines der Saison-Highlights für die Techniker statt: der Slalom am Ganslernhang. Steil, eisig, kupiert. Die Piste fordert selbst die weltbesten Skifahrer.

Linus Straßer, der für die Skiabteilung des TSV 1860 München startet, aber in seiner Jugend in Kitzbühel trainiert hat, verbindet eine Hassliebe mit seinem Haushang, mit dem Skigebiet, in dem er skifahren lernte. "Schweinsberg" nannte er den Ganslerhang. Wenn der Ganslernhang einen zum Tanz auffordere, sagte Straßer ein anderes Mal, dann muss man sich auch einfach mal führen lassen und Kontrolle abgeben.

Der Tanz am Ganslerhang verspricht Dramatik. Um nur einige der Höhepunkte zu nennen: 1974 gewinnt der Local Hero Hansi Hinterseer überraschend. 2010 ging hier Felix Neureuthers Stern auf. Hier gewann er seinen ersten Weltcupsieg – 31 Jahre nach seinem Vater Christian. Nach dem Rennen sagte Neureuther: "Dass ich das ausgerechnet in Kitzbühel schaffe, ist unfassbar. Das macht so stolz, das kann man sich nicht vorstellen." 2018 schrieb Dave "The Rocket“ Ryding am Ganslernhang britische Skigeschichte und fuhr zum ersten Weltcupsieg für Großbritannien.