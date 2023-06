Manchester City Pokalsieger - Gündogan trifft nach 12 Sekunden

Gündogan auch nach dem Seitenwechsel sofort da

Die frühe City-Führung konnte United nach 33 Spielminuten ausgleichen. Bruno Fernandes traf per Handelfmeter, es war die einzige Chance der "Red Devils" in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel glückte Gündogan dann aber erneut ein schneller Treffer: In der 51. Minute erzielte er das 2:1 - erneut per Volley, erneut aus rund 20 Metern.

Ex-Löwe Ortega nicht mehr zu bezwingen

Manchester United erarbeitete sich in der zweiten Halbzeit zwar noch einige Großchancen für den möglichen Ausgleich. Ein zweiter Treffer gegen den ehemaligen 1860-Torwart Stefan Ortega im City-Gehäuse glückte aber nicht mehr.

Manchester City kann erstmals das "Triple" holen

Durch den Pokalsieg feierte Englands Meister Manchester City das "Double", in der kommenden Woche kann das Team um Kapitän Gündogan im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand sogar noch das "Triple" gewinnen - es wäre das erste in der Vereinsgeschichte.

Bundesliga-Aufstieg mit dem 1. FC Nürnberg

Für Gündogan, der seit 2016 bei Manchester City spielt, ist es der zweite Pokalsieg in England. Fünf Mal gewann er mit dem Klub bereits die Meisterschaft. Seine Profikarriere hatte 2009 beim 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga begonnen, mit dem Club stieg er in die Bundesliga auf. Nach starken Leistungen wechselte er 2011 für fünf Jahre nach Dortmund, von dort nach Manchester.