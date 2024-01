Linus Straßer: "Mailand will ich auf jeden Fall noch mitmachen"

Nächstes Ziel: Olympische Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo

Obwohl es nicht immer rund lief, kann der Wahl-Kirchberger positives aus Niederlagen ziehen. "Der Sport formt einen ja auch als Charakter. Ich möchte auch keinen Misserfolg missen, weil das am Schluss auch etwas ganz Wichtiges in der Karriere ist".

Straßer hat jetzt fünf Einzel-Weltcupsiege auf dem Konto und mit dem Flow und dem neuen Selbstbewusstsein kann er sicher noch einige nachlegen. "Adelboden will ich noch gewinnen", hatte er am Samstag im ZDF-Sportstudio angekündigt. Doch auf dem Zettel steht auch noch ein Großereignis. Die Olympischen Spiele in Italien. "Mailand will ich auf jeden Fall noch mitmachen", sagt Straßer am Sonntag im Blickpunkt-Sport-Interview, obwohl er mit den letzten in 2022 in Peking und 2018 Pyeongchang nicht ganz so glücklich war. Deshalb "hoffe ich, dass Mailand doch etwas anderes wird".