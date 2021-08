© Kajak-Vierer der Männer holt Olympia-Gold

Im letzten Rennen das erste Gold für die deutschen Kanu-Rennsportler: Der Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke gewann das Finale bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

Knapper Sieg vor Spanien

In einem engen verwies das Team den Rivalen Spanien knapp auf Rang zwei. Bronze ging an die Slowakei. Rendschmidt und Liebscher hatten schon 2016 in Rio mit dem Vierer Gold geholt. Für den 39-jährigen Routinier Rauhe ist es die insgesamt fünfte Medaille der Karriere.

Kanuten können nicht an Rio anknüpfen

Dagegen verpassten die übrigen Boote des deutschen Kanuverbands (DKV) die Medaillen, der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel scheiterte sogar im Halbfinale. Die Tokio Bilanz fällt mit ein Mal Gold, ein Mal Silber, ein Mal Bronze ernüchternd aus. 2016 in Rio hatten die Rennkanuten noch viermal Gold geholt.