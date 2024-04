"Athletes for Ukraine": Zwischen Leid und Leberkäse

Leberkässemmel für die Integration

Seit ein paar Monaten lebt auch die Familie von Vladyslav Heraskevych in Berchtesgaden. Seine Mutter und seine Freundin haben bereits Arbeit gefunden. Sie helfen in der Metzgerei im Ort und wollen so den Menschen, die ihnen helfen, etwas zurückgeben. "Die Dankbarkeit ist riesig", betont Felix Loch.

Gemeinsam mit seinem ukrainischen Freund holt er sich in der Metzgerei regelmäßig eine Leberkassemmel. Bestellt wird auf bayerisch. "Meine Kollegen sind zum Glück sehr hilfsbereit", sagt Anna. Denn ihr Deutsch ist noch nicht so gut, wie sie er gern hätte. Aber sie übt viel, denn an eine Zukunft in ihrer Heimat glaubt sie immer weniger.