Halle verschärft die sportliche Türkgücü-Krise

Die Sorgen des auch durch ein Insolvenzverfahren akut abstiegsgefährdeten Türkgücü München vergrößern sich. Die Münchner unterlagen im Nachholspiel des 21. Spieltags beim Halleschen FC mit 0:1. Türkgücü wartet damit seit zwölf Partien auf einen Sieg.

Später Halle-Treffer durch Foulelfmeter

Halle war über weite Strecken spielbestimmend, wurde aber erst in der Schlussphase belohnt. Elias Huth erzielte in der 83. Minute den Siegtreffer per Foulelfmeter. Dadurch bleibt Türkgücu mit 22 Punkten auf Platz 18. Nach dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens droht den Münchnern aber darüber hinaus noch ein Neun-Punkte-Abzug. Halle ist nun 15. mit 26 Zählern.