Greuther Fürth und Magdeburg torlos und ohne Pep

Nur eine Fan-Choreografie und Bengalos heizten den Fans am 33. Spieltag in Magdeburg ein. Der FCM und die SpVgg Greuther Fürth hingegen wirkten am Platz eher müde - was sich auch am Endstand 0:0 zeigt.