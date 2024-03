Regionalliga: TSV Aubstadt - Würzburger Kickers live im Stream

Topspiel in der Regionalliga Bayern: Der Spitzenreiter trifft auf den Tabellendritten. Mit 63 Punkten thronen die Würzburger Kickers an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern. Das Nachholspiel gegen den TSV Aubstadt wäre eine willkommene Möglichkeit, um das Polster auf die DJK Vilzing auszubauen.

Für Aubstadt ist es die zweite Begegnung mit einem Spitzenteam in kürzester Zeit. Erst am 26. Spieltag ließen die Grabfelder gegen Vilzing bei der 0:2-Niederlage Punkte liegen. Damit es im Unterfranken-Duell nicht ähnlich läuft, müssen die Aubstädter vor allen Dingen die Offensive um Mittelstürmer Saliou Sané und Spielmacher Ivan Franjic in den Griff bekommen. Verfolgen Sie das Spiel am Dienstag, 2. April, ab 17.45 Uhr im Livestream bei BR24Sport.

