1. FC Nürnberg lebt noch - Club-Frauen siegen im Kellerduell

Ein Fußballfest mit sieben Toren, davon zwei in der Nachspielzeit, und am Ende überglückliche Siegerinnen vom 1. FC Nürnberg: Die Club-Frauen setzten sich am 17. Spieltag der Frauen-Fußballbundesliga 4:3 beim 1. FC Köln durch. Es fehlt nur noch ein Punkt zu einem Nicht-Abstiegsplatz, der Rückstand zu den Kölnerinnen, die ebenfalls noch im Abstiegskampf stecken, schrumpfte auf zwei Zähler.

Nürnberg verspielt Drei-Tore-Vorsprung

Lara Schmidt (28., Foulelfmeter), Vanessa Haim (50.) und ein Eigentor von Celina Degen (54.) sorgten für eine vermeintlich komfortable Führung des 1. FC Nürnberg. Köln kam vor knapp 2.000 Fans in der Schlussphase aber noch einmal furios auf. Selina Cerci (80.), Degen (88.) und Natalia Padilla-Bidas (90.+1) glichen aus.

Die Club-Frauen ließen sich durch diesen Tiefschlag in der Nachspielzeit aber nicht entmutigen und warfen noch einmal alles nach vorne. Medina Desic (90.+2) traf zum gefeierten Sieg.