Flick, van Gaal? FC-Bayern-Trainerkarussel dreht sich weiter

Es vergeht kein Tag, an dem nicht ein neuer Name an der Säbener Straße kursiert: Nach Erik ten Hag und Pep Guardiola stehen nun Ex-Trainer des FC Bayern auf der Liste möglicher Trainerkandidaten: "Tulpengeneral" Louis van Gaal und Triple-Trainer Hansi Flick.

Van Gaal war von 2009 bis 2011 schon einmal Trainer des Rekordmeisters. Der Niederländer prägte den Ballbesitzfußball bei den Münchnern. Philipp Lahm nannte die van Gaalsche Spielidee als Grundstein für den Triple-Sieg des FC Bayern 2013. Zudem gilt der ehemalige Bondscoach als Jugendförderer. Genau das gefällt Uli Hoeneß. Unlängst kritisierte der Ehrenpräsident den noch amtierenden Trainer Thomas Tuchel, er würde lieber neue Spieler kaufen, als junge Fußballer besser zu machen.

Van Gaals Zeit beim FCB nicht ohne Störgeräusche

Doch van Gaal ist mittlerweile 72 Jahre alt, sollten sich die Bayern-Bosse wirklich ernsthaft mit ihm befassen, dürfte van Gaal nur als Übergangslösung für die nächste Saison in Betracht kommen. Dann könnte der FC Bayern wieder Versuche starten, Wunschkandidat Xabi Alonso an die Isar zu lotsen. Laut "Kicker" soll es noch nicht zu Gesprächen zwischen dem FC Bayern und van Gaal gekommen sein. Aktuell ist er als Berater für Ajax Amsterdam tätig.

Van Gaal gilt als "harter Hund". In seiner Zeit als Trainer des FC Bayern hatten einige Spieler seine Probleme mit ihm - so auch Miroslav Klose. Der Niederländer sei menschlich "ganz weit hinten" gewesen: "Wir haben überhaupt keinen Draht zueinander gefunden. Ich war kein Zehner. Aber ich musste immer Zehner spielen, weil er mich als Zehner gesehen hatte. Wir haben ganz wenig miteinander kommuniziert - trotzdem war es eine lehrreiche Zeit, weil ich sehr viel auf der Bank saß und wenig Einsätze hatte und ich sehr viel mitgenommen habe damals", sagte Klose im "Spielmacher-Podcast".

Kehrt "Menschenversteher" Flick zurück?

Seit dem Bekanntwerden des Tuchel-Aus fällt aber auch immer wieder der Name Hansi Flick. Er gilt im Gegensatz zu van Gaal als Menschenversteher, als einer, der die Mannschaft umarmen kann - und mit seiner Methode war er als Trainer beim Rekordmeister schon sehr erfolgreich: Innerhalb weniger Monate räumte Flick alles ab, was abzuräumen war, inklusive Champions League und Weltpokal (beides 2020).

Der frühere Bundestrainer und Bayern-Coach ist verfügbar. Er wurde zwar als möglicher Nachfolger von Xavi beim FC Barcelona gehandelt, doch der Spanier macht dort doch weiter. Das Ende seines Engagements an der Säbener Straße lief aber nicht ganz so geräuschlos ab wie geplant. Weil er offenbar mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht zurechtkam, hatte es zuvor immer mal wieder Unstimmigkeiten gegeben. Auch wenn Salihamidzic inzwischen weg ist: Ein bisschen was soll hängen geblieben sein. Mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich der frühere Bundestrainer laut "Sport Bild" aber wieder versöhnt. Der Bayern-Patron war damals über Flicks Abgang zur Nationalmannschaft nicht erfreut.

Wie wäre es mit Felix Magath?

Ob van Gaal oder Hansi Flick - schon in der Vergangenheit hat der FC Bayern ehemalige Trainer wieder rekrutiert: Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, Giovanni Trapattoni, Udo Lattek und Franz Beckenbauer standen mehrmals beim Rekordmeister unter Vertrag.

Übrigens: Felix Magath, von 2004 bis 2007 in Diensten des FCB, antwortete unlängst in "Blickpunkt Sport" auf die Frage, ob er selbst sich den Job an der Säbener Straße noch einmal zutraue. "Ich bin offen. Ich möchte gerne arbeiten." Allzu große Chancen rechnet sich der 70-Jährige auch wegen seines Alters nicht aus: "Bei uns gehts in der Bundesliga nicht mehr so um Leistung, sondern um andere Dinge. Deswegen sind Trainer wie ich, die schon ein wenig älter sind, nicht mehr ganz so gefragt. Deswegen wird es schwierig werden. Trotzdem: Ich bin nach wie vor bereit."