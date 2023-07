Felix Brych zum sechsten Mal "Schiedsrichter des Jahres"

Felix Brych gilt als einer der besten Schiedsrichter Deutschlands. Nun ist er zum sechsten Mal als "DFB-Schiedsrichter des Jahres" ausgezeichnet worden. Zuvor hatte der Münchner bereits 2012, 2014, 2015, 2017 und 2020 triumphiert. "Das ist mein sechster und schönster Titel als Schiedsrichter des Jahres, der mir am meisten bedeutet", sagte Brych: "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich noch Teil der Bundesliga-Schiedsrichter sein darf. Diese besondere Wertschätzung möchte ich in der neuen Saison mit meiner Leistung bestätigen."

Der 47-Jährige ist seit einigen Jahrzehnten der erste Referee der in diesem Alter noch in der Bundesliga weiterpfeifen darf. Eine Altersbeschränkung ist nicht in der Satzung festgeschrieben, aber gängige Praxis seit vielen Jahren im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das Landgericht Frankfurt/Main hatte in diesem Jahr im Streitfall von Manuel Gräfe geurteilt, dass die Altersgrenze von 47 Jahren für Spitzenschiedsrichter beim DFB nicht rechtmäßig ist. Die 47 Jahre sollen nun nur noch ein Orientierungspunkt sein, die in Ausnahmen aufgeweicht werden kann - so eine ist auch der Oberbayer Brych.

"Überragend vorbildlich und gewissenhaft" - Fröhlich lobt Brych

In seiner Laufbahn hat er bislang 336 Bundesliga-Spiele geleitet. Ein Extralob bekam Brych am Freitag von Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich. "Es ist überragend vorbildlich, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Disziplin Felix, auch noch nach seiner langen und sehr erfolgreichen Karriere als internationaler Schiedsrichter, seine Spielleitungen im nationalen Bereich angeht", sagte der ehemalige Referee Fröhlich.

Erstmals wurde dagegen Mirka Derlin als "DFB-Schiedsrichterin des Jahres" gekürt, sie bekam ihre Ehrung am Verbandscampus in Frankfurt/Main.Die 38 Jahre alte Derlin hatte nach der Saison 2022/23 ihre aktive Schiedsrichterinnen-Karriere beendet, Höhepunkt ihrer Laufbahn war das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021. "Nach meiner emotionalen Verabschiedung als aktive Schiedsrichterin auch noch als Schiedsrichterin des Jahres 2023 ausgezeichnet zu werden, hat mich völlig sprachlos gemacht", sagte Derlin: "Und das passiert mir nicht allzu oft. Ich war einfach nur überwältigt und bin superstolz."