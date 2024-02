FCB-Frauen überrumpeln den 1. FC Köln

Am 13. Spieltag der Frauen-Bundesliga haben die FC Bayern-Frauen ihre Ungeschlagen-Serie fortgesetzt. Die Favoritinnen aus München dominierten die Partie gegen den 1. FC Köln und entlockten den Absteigerinnen fünf Tore (5:0/1:0). Die drei Punkte braucht Bayern dringend, um den knappen Vorsprung auf den VfL Wolfsburg in der Tabelle auszubauen.

Die Münchnerinnen glänzten anfangs vor allem in den Standardsituationen: In der 18. Minute gelang es Linda Dallmann nach einem Eckball den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zu schießen.

2:0 durch Eigentor

Das für die Rheinländerinnen unglückliche 2:0 entstand aus einem Freistoß (34.): Köln-Keeperin Paula Hoppe erlaubte sich einen folgenschweren Fehler. Nach einem Freistoß wehrte sie den Ball ab, der landete jedoch im Gesicht der Kölnerin Janina Hechler, das Leder sprang ins eigene Tor.

Kurz vor der Halbzeitpause stockte Lea Schüller dann auf 3:0 auf. Die Münchnerinnen starteten ähnlich dominant in die zweite Hälfte. Georgia Stanway sorgte in der 52. Spielminute für ein Traumtor (4:0), sie knallte den Ball aus rund 25 Metern Distanz ins obere rechte Eck. Jovana Damnjanovic machte den Sack in der 64. Minute dann endgültig zu: 5:0.