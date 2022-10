FC Ingolstadt nach Niederlage gegen Viktoria Köln auf Platz vier

Es ist ein herber Dämpfer für die Aufstiegshoffnungen des FC Ingolstadt. Am Samstag hatten sowohl der Zweitplatzierte, TSV 1860 München, gegen die SpVgg Bayreuth als auch Spitzenreiter bei Erzgebirge Aue gegen Teams aus dem Tabellenkeller gepatzt. Doch die Schanzer konnte diese Einladung am Sonntag nicht nutzen. Beim Heimspiel gegen Viktoria Köln ging für die Schanzer nur wenig zusammen.

Kuriose Anfangsphase in Ingolstadt

Schon die Anfangsphase dieser Partie hatte es in sich. Erst leistete sich der FC Ingolstadt einen kurios wirkenden Patzer: Marcel Costly hatte einen eigentlich harmlosen Rückpass auf seinen Torhüter Marinus Funk gespielt. Der Keeper reagierte mit einem harten, aber ziemlich flachen Abschlag, doch der Ball blieb an André Becker hängen, der das Geschenk annahm und (3.) in den Kasten jagte.

Nur zwei Minuten später zeigte der Schiedsrichter Patrick Schwengers auf den Elfmeterpunkt. Ein Schuss von Pascal Testroet wurde durch den Kölner Verteidiger Dietz mit der Hand ins Seitenaus abgefälschten. Testroet ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte den Ball (7.) wuchtig in der rechten Ecke.

Ingolstadt-Keeper Funk: Tolle Parade, dann aber machtlos

Auch in der Folgezeit zeigten beide Mannschaften ein offensiv ausgerichtetes Spiel. Visar Musliu erwischte einen punktgenau ins Zentrum hereingegebenen Eckball von Marcel Costly und köpfte (24.) denkbar knapp am linken Pfosten vorbei. Eine Doppelchance von Meißner konnte der Ingolstädter Keeper (30.) mit großem Einsatz parieren. Kurze Zeit später, beim 2:1 durch Simon Handle (31.), konnte der Schanzer Torhüter nichts machen. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Köln legt nach zum 3:1

Den ersten Schuss nach dem Seitenwechsel gab der FCI durch Testroet ab (48.). Ben Voll entschärfte ihn jedoch durch einen Hechtsprung. Auf der anderen Seite verhinderte Funk (57.) durch eine Fußparade das 3:1 durch David Philipp. Fünf Minuten später musste der Rechtsaußen (68.) nach einem perfekt hereingegebenen Steilpass für den nächsten Kölner Treffer nur noch den Fuß hinhalten. Damit machte er für die Viktoria den Deckel drauf. Ingolstadt hatte bis auf einen Schuss von Testroet (81.) knapp über den Querbalken nichts mehr entgegen zu setzen.

Durch die Niederlage verpasst Ingolstadt es nicht nur, sich weiter an die Tabellenspitze heranzukämpfen, die Schanzer mussten den Relegationsplatz an den SC Freiburg II abgeben.