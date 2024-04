FC Augsburg: Träumen von Europa erlaubt - aber ...

Wo landet der FC Augsburg am Ende der Saison? Platz sechs und damit ein Europapokalplatz ist ebenso im Bereich des Möglichen wie angesichts des schweren Restprogramms noch ein Abrutschen ins Mittelfeld. Trainer Jess Thorup lässt sich aber vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn aus Frankfurt am Freitag (20. April, 20.30 Uhr live in der Radioreportage auf BR24Sport) nicht locken.

"Klar: Jeder weiß, worum es geht. Wir sind nah dran an Frankfurt", so der Däne angesichts der Tabellensituation. Der Sechste empfängt den Siebten - drei Punkte beträgt der Abstand. Mit einem Sieg könnte der FCA sogar an der Eintracht vorbeiziehen und auf den Rang vorrücken, der mindestens das Ticket für die Play-offs der Europa-Conference-League bedeuten würde. Aber Thorup sagt auch: "Die sind für mich eine Topmannschaft, die eigentlich jedes Jahr in Europa spielen muss."

FCA im Flow: Das "Momentum" nutzen

Natürlich kam in der Pressekonferenz vor dem Duell mit Frankfurt die Frage nach Europa. Doch der wich Thorup geschickt aus. Mit 39 Punkten auf dem Konto peile er drei Punkte in Frankfurt an, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft und endgültig zu sichern. Was danach komme, werde man dann sehen: "Der Druck, gewinnen zu müssen, ist dann weg. Dann heißt es: Nur nach vorne schauen."

So weit sind die Schwaben aber noch nicht. In Frankfurt wolle man auf sich schauen: "Wir haben gerade ein Momentum, sind im Flow. Ich habe ein gutes Gefühl, was auf dem Platz passiert", so Thorup, der den Gegner ("eine ganz starke Mannschaft mit viel individueller Qualität") zwar analysiert hat, aber sich nicht zu sehr nach ihm richten will: "Den Fokus auf uns zu richten, das ist meine Art."

Thorups Lob für den Ex-Frankfurter Kristijan Jakic

Dass ein paar angeschlagene Spieler wohl wieder zur Verfügung stehen werden, macht die Sache nur besser. Ruben Vargas dürfte ebenso einsatzfähig sein wie der Ex-Frankfurter Kristijan Jakic, für den es ein besonderes Spiel werden wird: "Ich habe ihn gar nicht zu Frankfurt gefragt. Auch er soll Fokus auf uns haben", so Thorup, der ansonsten nur in höchsten Tönen von seinem defensiven Mittelfeldspieler spricht: "Er hat mich vom ersten Moment auf dem Platz überzeugt. Ich habe das Gefühl, immer wenn er in den Zweikampf geht, gewinnt er den Ball. Er gibt immer alles, geht immer nach vorne."

Das Restprogramm des FC Augsburg

Eintracht Frankfurt (A)

SV Werder Bremen (H)

Borussia Dortmund (A)

VfB Stuttgart (H)

Bayer Leverkusen (A)

Viel "Wenn" beim Thema Europapokal

Zum Schluss musste Thorup dann aber doch nochmal Fragen zu Europa beantworten. Immerhin könnte Rang sechs in der Bundesliga nach dem Vorstoß von Borussia Dortmund ins Halbfinale der Champions League noch viel mehr wert werden. Sollte Deutschland den zweiten Platz in der UEFA-Jahreswertung behaupten, erhält die Bundesliga einen fünften Startplatz. Wenn der BVB dann sogar den Henkelpott gewänne und in der Meisterschaft nur Fünfter würde, würde sich sogar der Tabellensechste für die Champions League qualifizieren.

"Wenn das oder wenn das oder vielleicht wenn das oder wenn das, dann ist es vielleicht möglich", zählte Thorup, der einst mit dem FC Kopenhagen selber Champions-League-Starter war, lächelnd auf. "Für den deutschen Fußball wäre es natürlich schön und für diejenigen Vereine, die die Möglichkeit haben, in der Champions League mitzuspielen, wäre es auch schön. Aber im Moment geht es für mich um Eintracht Frankfurt und darum, die drei Punkte zu holen."