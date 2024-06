Euro 2024: Wer wird Achtelfinalgegner der DFB-Elf?

So stellt sich die Politik wohl das "neue Deutschlandtempo" vor: 5:1 gegen Schottland, 2:0 gegen Ungarn - der nächste Fußballsonntag kann kommen. Das Achtelfinale ist gesichert, entspannt wird es dennoch nicht. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann will den Sieg in der Gruppe A gegen die Schweizer "Nati" perfekt machen.

Denn, ob die nächste Begegnung eine lösbare Aufgabe ist oder schon das Endspiel vorwegnimmt, ist noch nicht raus - und hängt auch ab von der Partie am Sonntag (21.00 Uhr/live in der Radioreportage).

Wer sind die möglichen Gegner Deutschlands?

Grundsätzlich gilt: Ins Achtelfinale kommen der Erste und Zweite aus jeder der sechs Gruppen, dazu noch die vier Besten der sechs Gruppendritten. "Zuckerl" für die Gruppensieger: Sie spielen dann gegen die - zumindest der Theorie nach schwächeren - Zweit- und Drittplatzierten.

Der Gruppensieger der Gruppe A trifft auf den Gruppenzweiten der Gruppe C mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien.

Der Gruppenzweite der Gruppe A trifft auf den Gruppenzweiten der Gruppe B mit Spanien, Italien, Albanien und Kroatien.

Wer kommt als Achtelfinal-Gegner in Frage?

Möglichkeit A: Deutschland wird Gruppensieger mit einem Sieg oder Remis am Sonntag gegen die Schweiz...

... und spielt am Samstag, 29. Juni, um 21.00 Uhr im Achtelfinale in Dortmund gegen den Zweiten der Gruppe C.

England: Ein Sieg, ein Unentschieden. Die "Three Lions" führen die Gruppe an. Möglich sind aber auch noch die Plätze zwei und drei. Wie 2021 könnte es also zum Achtelfinale gegen Deutschland kommen.

Dänemark: Das Remis gegen England hält nach dem Punkt gegen Slowenien alle Möglichkeiten offen. "Danish Dynamite" kann mit einem Sieg gegen Serbien mindestens Platz zwei sichern.

Slowenien: Der Außenseiter ist eine EM-Überraschung. Dem Remis gegen Dänemark folgte das Remis gegen Serbien. Für ein Duell mit Deutschland braucht es einen weiteren Coup gegen England.

Serbien: 0:1 gegen England, 1:1 gegen Slowenien. Platz zwei ist für die enttäuschten Serben weit weg. Sie brauchen einen Sieg gegen Dänemark und englische Hilfe.

Möglichkeit B: Deutschland wird Gruppenzweiter bei einer Niederlage gegen die Schweiz...

... und spielt am Samstag, 29. Juni, um 18.00 Uhr im Achtelfinale in Berlin gegen den Zweiten der Gruppe B.

Spanien: Die Iberer haben mit einem Sieg gegen Italien am Donnerstag den ersten Gruppensieg perfekt gemacht. Spanien ist keine Achtelfinal-Option mehr für die DFB-Elf - aber möglicherweise der deutsche Gegner im Viertelfinale.

Italien: Der Prüfstein war Spanien. Ein Sieg oder Remis gegen Kroatien und Italien hat den zweiten Platz sicher. Ein Duell mit Deutschland als jeweiliger Gruppenzweiter wäre also nicht unwahrscheinlich.

Albanien: Der Last-Minute-Punkt gegen Kroatien hielt die Albaner im Turnier. Um gegen Deutschland zu spielen, müsste Spanien geschlagen werden und Italien gegen Kroatien patzen.

Kroatien: Ein Sieg muss her gegen Italien. Dann ist Platz zwei nicht unwahrscheinlich, da der weitere Konkurrent Albanien gegen Spanien gewinnen müsste.

So gesehen wird es am Sonntag gegen die Schweiz doch nochmal richtig spannend.