Fußball-EM: Deutschland - Ungarn |19.06., 18 Uhr| Radioreportage

Am Mittwoch (19. Juni) trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel der Heim-Europameisterschaft in Stuttgart auf Ungarn (18.00 Uhr/live in der Radioreportage).

Dort wollen Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler die EM-Euphorie nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland mit einer starken Leistung weiter befeuern. Die Mannschaft von Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi ist aber trotz der 1:3-Niederlage gegen die Schweiz nicht zu unterschätzen. Zuletzt war die DFB-Auswahl bei der EURO 2021 in München nicht über ein 2:2 gegen Ungarn hinausgekommen.

DFB-Elf sollte gewarnt sein

Auch ein Blick auf vergangene Turnier verrät: Die DFB-Elf sollte gewarnt sein. Nach fulminanten Auftakterfolgen bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 gab es im zweiten Spiel Rückschläge. In Südafrika setzte es eine Niederlage gegen Serbien, in Brasilien mühte sich die DFB-Auswahl zu einem Unentschieden gegen Ghana.

Das soll dem Team um den stark aufspielenden Kapitän Ilkay Gündogan und die königliche Passmaschine Toni Kroos nicht passieren, schließlich winkt bei einem Sieg schon der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale. "Wir wissen, dass uns die beiden anderen Gruppengegner sicherlich ein bisschen mehr abverlangen werden. Da werden wir uns gut drauf vorbereiten", kündigte Sportdirektor Rudi Völler an.