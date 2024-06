Märchenbuch-Start in die Heim-EM: DFB-Elf überrollt Schottland

Die DFB-Elf brachte die Dudelsäcke im Münchner Stadion am Freitagabend zum Verstummen - am Ende stand ein 5:1-Kantersieg gegen Schottland. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Emre Can brachten die Fans mit ihren Treffern in Ekstase und das Münchner Stadion zum Beben.

Ein Eigentor durch Antonio Rüdiger spät im Spiel blieb der einzige Makel in einem sonst einwandfreien Auftritt. Nagelsmann bezeichnete das Spiel im ZDF als einen "guten und wichtigen", aber eben auch nur "ersten Schritt".

Nagelsmann schickte die älteste Startelf bei einem EM-Auftakt seit dem Jahr 2000 auf das Spielfeld – und ausgerechnet die drei Jungen trafen zuerst: Nachdem der 21-jährige Florian Wirtz in der ersten Spielminute schon für die erste Chance gesorgt hatte, schenkte er den DFB-Fans im Münchner Stadion wenig später das erste Tor des Turniers (10. Minute).

Wirtz und Musiala legen vor

Der gleichaltrige Jamal Musiala machte es seinem Kumpel nach und erhöhte auf 2:0 (19.). Das Traum-Duo "Wusiala" fiel sich in die Arme, schöner hätte der Start für die zwei Youngsters nicht laufen können. Die schottischen Fans, die mit ihren Kilts und Dudelsäcken am Freitag München in den Ausnahmezustand versetzt hatten und auch im Stadion erst für gute Stimmung sorgten, mussten spätestens beim 3:0 durch Kai Havertz einer Niederlage ins Gesicht blicken. Havertz verwandelte einen Foulelfmeter (45.) - zuvor hatte Ryan Porteous den DFB-Kapitän İlkay Gündoğan mit den Stollen voraus über dem Sprunggelenk getroffen und dafür die Rote Karte gesehen. Gündoğan musste behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

Eigentor durch Rüdiger, Schlusspunkt durch Can

Das Durchschnittsalter der deutschen Torschützen hob der eingewechselte Niclas Füllkrug dann an: Der 31-Jährige erhöhte in der 68. Minute zum 4:0 – wenig später zappelte der Ball nach einem Kopfball von Füllkrug erneut im Netz, doch der BVB-Spieler stand im Abseits.

Das Eigentor durch Antonio Rüdiger spät im Spiel, in der 87. Minute, brachte dann noch einen Makel in einen sonst einwandfreien Auftritt – diesen überschminkte aber DFB-Kader-Nachzügler Emre Can mit dem fünften Treffer für Deutschland im ersten Spiel der Heim-EM in der dritten Minute der Nachspielzeit.