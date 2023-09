Erster Saisonsieg: Demirovic-Doppelpack lässt Augsburg jubeln

Der FC Augsburg war mit zwei Punkten aus vier Spielen in die Saison gestartet, die magere Ausbeute reichte nur für Platz 15 im Tabellenkeller. Viel Druck für Trainer Enrico Maaßen. Gegen Mainz musste deshalb am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga der erste Sieg her. Nach anfänglichem Rückstand traf Ermedin Demirovic doppelt und ebnete damit den Weg für den ersten Saison-Erfolg. "Ich habe letzte Woche ein Riesending liegen gelassen, deswegen freut es mich einfach umso mehr, dass heute zwei Dinger reingehen", so der FCA-Kapitän.

Das 2:1 brachten die Augsburger trotz Unterzahl über die Ziellinie. Belohnt wurden die Schwaben nicht nur mit einem Dreier, sondern auch mit einem deutlichen Abstand zur Abstiegszone.

Schockmomente zum Start

Der Start war aber alles andere als gelungen. Denn kurz nach Anpfiff mussten die Schwaben schon den ersten Dämpfer verdauen. Mainz 05 hatte mit der ersten Chance die Anzeige auf 1:0 gestellt. Rechtsverteidiger Danny da Costa hatte punktgenau ins Zentrum geflankt, wo Ludovic Ajorque (6. Minute) das Spielgerät per Kopf ins obere rechte Eck wuchtete. Nur vier Minuten später klingelte es erneut im Kasten von Finn Dahmen, doch Stefan Bell war bei der Freistoßflanke von Edimilson Fernandes knapp im Abseits gestanden und sein Treffer zählte nicht.

Demirovic gleicht aus

Glück für die Augsburger, die sich kurz schüttelten und zur Freude von Coach Maaßen die passende Antwort lieferten. Demirovic (15. Minute) war die Kugel im Strafraum direkt vor die Füße gefallen. Der FCA-Kapitän fackelte nicht lang, setzte sich gegen die Mainzer Abwehr durch und drückte das Leder aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich über die Linie.

FCA-Kapitän erhöht auf 2:1

Die Gäste geschockt, der FCA beflügelt. Doch für ein zweites Tor fehlten den Schwaben zunächst die zündenden Ideen. Auch bei Mainz wollte kein Treffer gelingen und Aktivposten Danny da Costa (43.), der bei jedem Vorstoß der Gäste mitgewirkt hatte, musste mit muskulären Problemen vom Platz.

Augsburg blieb auch in den Schlussminuten aktiv und so gelang kurz vor der Pause die verdiente 2:1-Führung. Wieder war es Demirovic der das Leder dieses Mal per Kopf problemlos im Tor von Robin Zentner unterbrachte.

Engels sieht Rot

Zum ersten Mal in der aktuellen Saison ging das Maaßen-Team mit einer Führung im Rücken in die zweite Hälfte und versuchte diese noch zu erhöhen. Doch die Chancen darauf verpufften und Arne Engels sah nach Videocheck in der 60. Minute die Gelb-Rote Karte. Der Mittelfeldspieler war bei seiner Grätsche gegen Barkok zu spät und rammte dem Mainzer seine Stollen in Richtung Wade. Damit war Augsburg für 30 Minuten in Unterzahl.

Maaßen richtete sein Team defensiver aus. Mainz drückte mehr und eine unsouveräne Aktion von Dahmen hätte noch ins Auge gehen können. Der Keeper faustete das Leder nach vorne. Barreiros Kopfball im Anschluss konnte Jeffrey Gouweleeuw glücklich klären. Die Augsburger Abwehr hielt und nach 97 Minuten war der Sieg in trockenen Tüchern.