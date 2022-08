EM-Silber für Brennauer zum Abschluss der Bahnrad-Karriere

Einen Tag nach dem Gewinn des EM-Titels in der 4.000-Meter-Mannschaftsverfolgung scheiterte Lisa Brennauer in der 3.000-Meter-Einerverfolgung an ihrer deutschen Teamkollegin Mieke Kröger aus Bielefeld. Lange führte die Allgäuerin, ehe Kröger mit einer Energieleistung die Führung übernahm und nicht mehr abgab.

Brennauer freut sich auch über Silber

"Ich habe gewusst, dass es nochmal schwer wird, aber der Vorlauf war noch in Ordnung", sagte Brennauer im ZDF. Der schnelle Start sei nicht das Problem gewesen, "dafür bin ich bekannt, aber die beine waren einfach schwer." Enttäuscht war die Allgäuerin aber nicht: "Es ist toll, dass die Leute das hier so feiern."

Die 34-jährige Brennauer, die nach der EM ihre Bahnrad-Karriere beenden wird, war am Vormittag in 3:21,138 Minuten die mit Abstand schnellste Qualifikationszeit gefahren. Im Straßenrennen hat sie nun noch eine weitere Medaillenchance.