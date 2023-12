"El Sympatico" - FC-Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff wird 70

Wie bei kaum einem anderen Klub in Deutschland haben die Torhüter immer wieder eine Ära geprägt beim FC Bayern München. Erst Sepp Maier, später Oliver Kahn und Manuel Neuer. Dazwischen gab es sechs Jahre lang auch die "Ära Jean-Marie Pfaff". Von 1982 bis 1988 hütete der immer gut gelaunte Belgier - Spitzname "El Sympatico" - als Nachfolger von Manfred Müller und Walter Junghans das Tor des deutschen Rekordmeisters. Bis heute ist er ein gern gesehener Gast an der Säbener Straße oder bei Heimspielen in der Arena. An diesem Montag feiert Pfaff seinen 70. Geburtstag.

Dabei erwischte Pfaff am 21. August 1982 den denkbar schlechtesten Start nach seinem Wechsel vom SK Beveren nach München für die Ablöse von etwa einer Million D-Mark : Am 1. Spieltag der Saison unterlief Pfaff in der Partie bei Werder Bremen einen weiten Einwurf von Uwe Reinders - der Fehler führte zur 0:1-Niederlage und ist bis heute die wohl Pfaffs bekannteste Szene in seinen sechs Jahren Bundesliga.