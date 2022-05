Eishockey-WM: DEB-Team überrollt Italien

Durch den vierten Sieg in der fünften WM-Partie ist das DEB-Team fast für das Viertelfinale qualifiziert. Im nächsten Gruppenspiel gegen Kasachstan kann die K.O.-Runde am Sonntag endgültig gebucht werden, ehe die Gruppenphase am Dienstag mit dem Prestigeduell mit der Schweiz endet.

Das DEB-Team hatte zuvor 3:2 gegen Frankreich und 2:1 gegen den Olympia-Dritten Slowakei gewonnen und zum Auftakt 3:5 gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada verloren.

Furioses erstes Drittel der Söderholm-Truppe

Die Italiener wurden von der deutschen Mannschaft im ersten Drittel regelrecht überrollt. Aus den ersten vier Schüssen aufs Tor von Davide Fadani machten Alexander Karachun (6.), Kai Wissmann (7.) und Yasin Ehliz (14.) vom EHC München drei Tore. Deutschland blieb auch danach am Drücker und Daniel Fischbuch erhöhte (18.) im Powerplay auf 4:0. Nur der Pfosten verhinderte (20.) das 5:0 durch Leon Gawanke.

DEB-Team macht weiter Druck

Auch im zweiten Spielabschnitt hielt Deutschland den Druck weiter hoch. Der in Nürnberg geborene Nachrücker Lukas Reichel überzeugte mit einem Tor (26.) und einem Assist, Daniel Fischbuch verbuchte (35.) seinen zweiten Treffer. Auf der anderen Seite brachte ein von Tommaso Traversa (26.) abgefälschter Schuss auch die Azzurri auf die Tafel.

Ehliz und Karachun mit jeweils zweitem Treffer

Der Münchner Ehliz markierte im Schlussdrittel (42.) seinen zweiten Treffer in dieser Partie. Karachun (43.) durfte sich ebenfalls nochmals in die Torschützenliste eintragen. Mit Luca Frigo (48.) und Daniel Mantenuto (59.) trafen in einer Phase, als das deutsche Team kurz nachgelassen hatte, noch zwei Italiener. Danach legte der zukünftige Augsburger Panther Samuel Soramies (58.) nach zum 9:3. Statt einem zweistelligen Ergebnis für das DEB-Team besorgte Alex Petan (60.) den Endstand von 9:4.