Champions League: Straubing Tigers wollen ins Achtelfinale

Die Straubing Tigers stehen vor dem Einzug ins Achtelfinale in der Champions Hockey League. Dafür brauchen die Niederbayern in den beiden ausstehenden Partien gegen den EC Villacher SV noch einen Punkt.

Tigers-Trainer: "Wir spielen, um zu gewinnen"

Die erste Chance zum bisher größten Erfolg der Straubinger Clubgeschichte haben die Tigers heute Abend in Villach. Eröffnungsbully in der Villacher Stadthalle ist um 20.20 Uhr.

Tigers-Trainer Tom Pokel sagte dem BR, sein Team wolle nicht warten, sondern gleich auswärts den Einzug ins Champions-League Achtelfinale klarmachen. "Wir spielen, um zu gewinnen. Und wenn wir so spielen wie wir können, haben wir gute Chancen", so Pokel.

Selbstbewusstsein durch Frankfurt-Erfolg in der DHL

Beim 4:3-Heimsieg in der Verlängerung gegen die Frankfurter Löwen am Sonntagabend in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) konnten die Straubinger nochmal Selbstbewusstsein tanken. Denn in den vier Spielen zuvor holten die Niederbayern nur einen Punkt: "Die Jungs haben hart gekämpft, das Erfolgserlebnis war wichtig. So fahren wir jetzt mit gutem Selbstvertrauen nach Villach und wollen dort unsere Aufgabe erledigen", erklärt Trainer Tom Pokel nach dem Spiel gegen Frankfurt.

Allerdings seien die Kraftreserven nach dem dichten Auftaktprogramm mit vier Spielen in der Champions Hockey League und sechs Partien in der DEL nahezu aufgebraucht, mahnt Pokel.

Tigers haben großen Respekt vor CHL-Gegner Villach

Aber auch der EC Villacher SV verbucht einen Stolperstart in diese Saison. In der Champions Hockey League haben die Kärntner drei ihrer bisher vier Spiele verloren und auch in der österreichischen Ice Hockey League haben sie erst zwei ihrer fünf Spiele gewonnen. Dennoch hat Trainer Pokel großen Respekt vor den Österreichern: "Sie haben einige DEL-Routiniers und starke österreichische Spieler in ihrem Kader. Man darf sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, wir haben eine schwere Aufgabe."

So treffen die Straubing Tigers in Villach unter anderem auf zwei ehemalige DEL-Kontrahenten. Simon Després wechselte in dieser Saison vom Deutschen Meister Eisbären Berlin nach Villach, von den Adlern Mannheim kam Andrew Desjardins an die Drau.

Der EC Villacher EV spielt in der österreichischen Ice Hockey League. Das ist eine internationale Liga mit acht Teams aus Österreich, drei aus Italien und jeweils einer Mannschaft aus Slowenien und Ungarn.

650 Fans unterstützen Straubing Tigers vor Ort

Beim Spiel in Villach können sich die Straubing Tigers erneut auf den großen Rückhalt ihrer Fans verlassen. Laut Angaben des EC Villacher SV gingen dort mehr als 1.000 Ticketanfragen aus Niederbayern ein. Die Österreicher haben das Kontingent aber auf 650 Gästefans begrenzt.