Flatter vor FC-Bayern-Duell? Arsenal patzt und bangt um Ödegaard

Das hatte sich das Team von Nationalspieler Kai Havertz anders vorgestellt: Der FC Arsenal hat am Sonntag mit 0:2 gegen Aston Villa verloren und seine Pole-Position im Meisterschaftsrennen an Manchester City abgeben. Außerdem bangen die Gunners vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Bayern München (Hinspiel 2:2) um Martin Ödegaard.

Der Kapitän musste bei der bitteren Heimspiel-Pleite gegen Aston Villa am Sonntagabend in der Premier League angeschlagen ausgewechselt werden. "Er hat etwas gespürt und konnte nicht weitermachen", sagte Teammanager Mikel Arteta. Bei der BBC sprach der Spanier von einem "Beinproblem", das zur Auswechslung von Ödegaard geführt habe.

Sorgen auch um Flügelspieler Saka

Überdies humpelte Flügelstürmer Bukayo Saka, mit dem der FC Bayern im Hinspiel in London (2:2) große Probleme hatten, nach dem Spiel angeschlagen vom Platz. Arsenal hatte zuletzt elf Spiele in Folge in der Premier League nicht verloren und sich dadurch im Dreikampf um die englische Meisterschaft gegen Liverpool und Man City an die Spitze gesetzt.

"Nach diesem Schlag geht es darum, wie wir reagieren", sagte Arteta: "Die beste Gelegenheit für eine Reaktion ist gegen Bayern München am Mittwoch. Die Mannschaft muss sich beweisen. Wenn du etwas gewinnen willst, musst du diese Situationen überwinden."

Keine Rotation möglich: Arsenal kämpft um historischen Meistertitel

Im Gegensatz zu den Bayern, die den Ausfall von Kingsley Coman verkraften müssen, kann Arsenal sich nicht komplett auf die Duelle in der Champions League konzentrieren. Die Londoner wollen nach der knapp verfehlten Meisterschaft im Vorjahr endlich wieder zurück auf Englands Thron. Letztmals gelang dies vor exakt 20 Jahren, als die "Invincibles" (die Unschlagbaren) mit Trainer Arsène Wenger kein einziges Ligaspiel in der Saison 2003/04 verloren. Der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen kann dieses einmalige Kunststück in der aktuellen Spielzeit ebenfalls noch vollbringen.