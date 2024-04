BR24live: FC-Bayern im Halbfinale und auf Trainersuche

Er hat geplaudert: Julian Nagelsmanns Berater Volker Struth verkündete jüngst, dass spätestens in den nächsten sieben Tagen eine Entscheidung fallen soll, ob der alte Trainer Nagelsmann auch der neue sein wird. "Alle stellen mir derzeit die gleiche Frage: Geht Nagelsmann zurück zum FC Bayern oder was macht Nagelsmann? (...) Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden."

Rückblick: Der FC Bayern verpflichtete Julian Nagelsmann 2021 und zahlte 20 Millionen Euro Ablöse an den RB Leipzig für den gebürtigen Landsberger. Für Nagelsmann ging ein Traum in Erfüllung, den Rekordmeister trainieren zu dürfen. Die Verantwortlichen waren sich sicher, einen echten Glücksgriff gelandet zu haben. Doch schon seine zweite Saison durfte Nagelsmann nicht mehr zu Ende bringen. Er habe "die Kabine verloren" erklärte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Personalentscheidung. Kommt nun das Comeback?

Feierstimmung nach Sieg gegen Arsenal

Nach dem Aus im Pokal und dem verpassten Titel in der Bundesliga feiern die Bayern derzeit den größten Sieg der Saison. Nach dem 2:2 beim Hinspiel in London boten die Bayern im Rückspiel vor ausverkauften Rängen eine extrem konzentrierte Vorstellung und konnten sich erstmals seit 2020 wieder für das Halbfinale in der Champions-League qualifizieren. Für den aktuellen Trainer Thomas Tuchel bleibt also noch die Chance, den FC Bayern zumindest als Champions League-Sieger zu verlassen.

"Nagelsmann kann die Bayern noch weiter nach vorne bringen"

Dass Beziehungen mit dem Ex nicht nur im Privatleben kompliziert sein können, sondern auch im Fußball, meint Fußball-Mentalcoach Julius Duchscherer. Er berät Spieler in der Bundesliga und auch international. "Nagelsmann hat großes Potenzial und hat auch beim DFB gezeigt, dass seine Qualität eine Mannschaft nach vorne bringen kann", so Duchscherer. Dass er schon bei Bayern war, kann auch eine Chance sein: "Möglicherweise muss er sich den Respekt der Kabine nicht nochmal neu erarbeiten."

