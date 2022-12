Artikel mit Video-Inhalten

Zum 71. Mal findet heuer wieder die deutsch-österreichische Vierschanzentournee statt. Auftakt des Skispringens ist Oberstdorf, weiter geht es in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck, bevor die Tournee an Dreikönig in Bischofshofen endet.