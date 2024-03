ATP-Turnier in München: Starkes Feld mit Zverev, Rune und Murray

Auf dem Gelände des MTTC Iphitos werden sich auch in diesem Jahr wieder Tennisspieler von Weltklasseformat tummeln. Vom 13. bis 21. April wird in München eines der wichtigsten deutschen Tennisturniere ausgetragen. Neben den bereits bestätigten Top Stars Holger Rune, Jan-Lennard Struff und Dominic Thiem (Wildcard) dürfen sich Zuschauer auch wieder auf Alexander Zverev freuen.

Starpower mit Murray und Berrettini

Zudem wird Topstar Andy Murray der 41 Wochen die Nummer eins der Welt war, drei Grand Slam Titel gewonnen hat dazu zweimal Olympiagold und 46 Einzeltitel nach München reisen. In seiner vermutlich letzten Saison wird Murray noch einmal auf dem Münchner Center Court zurückkehren. 2015 gewann der 36-jährige Schotte das Jubiläumsturnier (100 Jahre) im Montagsfinale gegen Philipp Kohlschreiber und sicherte sich seinen allerersten ATP-Titel auf Sand. Nach eigener Aussage hat Murray "nicht vor, über den Sommer hinaus zu spielen.“

Mit Matteo Berrettini kommt noch mehr Starpower ins hochkarätige Feld. Er erhält die zweite Wildcard. Nach längeren Verletzungspausen ist der Italiener wieder auf dem Weg zurück, mit jüngst dem Finale vergangene Woche in Phoenix, verbindet auch der 27-jährige Römer sehr positive Erinnerungen mit München. 2019 stand er bei den BMW Open im Finale, es folgten sieben Titel auf der Tour, das Wimbledon-Finale 2021 und ein Career High Ranking von sechs.

Premiere für Auger-Aliassime

Zum ersten Mal dabei ist dagegen der 23-jährige Kanadier Felix Auger-Aliassime. Auch der Schützling des Spaniers Toni Nadal stand bereits auf Nummer sechs der Weltrangliste und konnte in den letzten beiden Jahren fünf Turniersiege einfahren. Nicht zum ersten Mal dabei ist Botic van de Zandschulp, der bei den letzten beiden Ausgaben jeweils erst im Finale Holger Rune unterlag und in München immer zu den Favoriten gezählt werden muss.

Mit Youngstern und Shootingstars

Doch nicht nur große und etablierte Namen, sondern auch Youngster und Shootingstars der Szene werden auf Sand zu sehen sein. Gleich drei "Teenies“ gehen in diesem Jahr an den Start und wollen die "Großen“ ärgern. Allen voran der 18-jährige Tscheche Jakub Mensik, der sich jüngst in Doha bis ins Finale spielen konnte, auf dem Weg dorthin sensationell Andrey Rublev (#5 der Welt) schlug. Außerdem schlagen auf: der 18-jährige Kroate Dino Prizmic und der 19-jährige US-Amerikaner Alex Michelsen.

Koepfer und Hanfmann schlagen auf

Aus deutscher Sicht komplettieren Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann das Team um Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. "Die Zuschauer dürfen sich auf eine fantastische Mischung aus aktuellen Top Stars, ganz großen Namen, aufstrebenden Youngstern und natürlich den besten Deutschen freuen“, so Turnierdirektor Patrik Kühnen.