BBL: Bayern-Basketballer feiern in Frankfurt nächsten Sieg

Basketball-Vizemeister Bayern München hat im zweiten Spiel der BBL-Saison seinen zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri mit den EM-Teilnehmern Andreas Obst und Nick Weiler-Babb gewann bei den Frankfurt Skyliners mit 83:74 (37:26).

Über drei Viertel des Spiels dominierte Bayern die Partie vor 5002 Zuschauern. Erst zum Ende hin kam Frankfurt besser in die Partie.

Bester Werfer der Münchner: Cassius Winston

Cassius Winston erzielte die meisten Punkte für Bayern – insgesamt 23, 73 Prozent seiner Würfe verwandelte er. Augustine Rubit von FC Bayern München schnappte sich zudem insgesamt vier Rebounds.

Es geht aber Schlag auf Schlag weiter: Am Donnerstag starten die Bayern in die Euroleague-Saison gegen Fenerbahce Istanbul, am am kommenden Sonntag (9.10.2022) treffen sie auf die Niners Chemnitz.

💡 Beim Erstellen dieses Artikels haben wir technische Verfahren der Datenverarbeitung und der Erzeugung natürlicher Sprache genutzt. Die Sportredaktion hat den Artikel geprüft und veröffentlicht. Hier erfahren Sie mehr über Textautomatisierung im Sport